Na otwarcie wtorkowego programu w internetowym Radiu RMF 24 i RMF FM gościem będzie Marek Ast - poseł PiS, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z nim o tym jaki los czeka Zjednoczoną Prawicę. Czy Zbigniew Ziobro będzie ważniejszy niż miliardy z KPO? A może istnieje scenariusz gdzie wilk jest syty i owca cała?

Zjednoczona Prawica nie od dziś trzeszczy ze względu na problemy z koalicjantami, ale obecnie napięcia są tak mocne, że pierwszy raz wydaje się, iż realnie możliwy jest polityczny rozwód. W tym wypadku chodzi o Solidarną Polskę, której lideruje obecnie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Politycy PiS są na razie nad wyraz ostrożni i nie puszczają pary z ust, jednak wydaje się, że pieniądze z KPO są na tyle dla Polski istotne, że Zbigniew Ziobro nie może być pewny swego. A już niemal na pewno można mówić, że ewentualnie dojdzie do chwilowej zmiany ról, aby okręcić co trzeba, żeby unijne środki płynęły do Polski.

Porozmawiamy też o tym co wiemy po Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zajęła się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

