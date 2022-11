​Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz był gościem 7 pytań o 7:07 w internetowym radiu RMF24. Nie zabrakło pytań o wybory w Stanach Zjednoczonych, ich wpływ na politykę USA wobec Ukrainy, ale także o Krajowy Plan Odbudowy.

Marcin Przydacz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Marcin Przydacz o unijnych funduszach na KPO i wyborach do Kongresu w USA

Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział, że w środę w Brukseli odbędą się spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie KPO. O tę wizytę zapytamy Marcina Przydacza i sprawdzimy, czy polski rząd pójdzie na ustępstwa i będzie chciał zakończyć spór z UE.

Po serii przecieków do mediów sygnalizujących, że amerykańskie władze mogą złagodzić stanowisko wobec Rosji, powstają pytania: czy polskie władze biorą pod uwagę taki zwrot i ewentualny pokój między Rosją i Ukrainą, a - jeśli tak - to jak się do niego przygotowują? I o to również Michał Zieliński zapytał wiceszefa MSZ.

Ponadto Michał Zieliński pytał o przyszłotygodniowy szczyt grupy G20 w Indonezji. Już kilka lat temu Jarosław Kaczyński zapowiadał starania o włączenie naszego kraju do tej grupy. Czy te starania mają szanse powodzenia i czy są prowadzone?