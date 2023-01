Ukraiński polityk i dziennikarz Mykoła Kniażycki był gościem Bogdana Zalewskiego w7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Ocenił na początek szybkość najnowszych dostaw broni dla Ukrainy. Joe Biden ogłosił wczoraj, że USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams.

Mykoła Kniażycki / Tomasz Waszczuk / PAP

Oczywiście prezydent Biden mówił, że musi być szybka ukraińska kontrofensywa, maksymalnie w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Bez czołgów będzie ona nie możliwa, dlatego liczę na to, że zostaną one dostarczone jak najszybciej - powiedział gość Radia RMF24.

Kniażycki odniósł się także do kwestii wstąpienia Ukrainy do NATO: Nie ma innego wyjścia dla Ukrainy. Gdyby nasz kraj znalazł się w sojuszu wcześniej, nie byłoby tej wojny. Żeby bronić Ukrainy, musimy być członkami NATO i będziemy. Podobnie jest z Unią Europejską. Mam nadzieje, że będzie ona na to gotowa i że ta przyszłość Ukrainy w Unii jest absolutnie realna. Po naszej stronie są kwestie ustawodawcze i to od nas też zależy, ale widzę, że naszym obywatelom na tym zależy, że chcą być częścią Unii i wierzę w to, że będą. Oczywiście Ukrainy jako kraj postsowiecki musi zmienić bardzo dużo rzeczy, ale wszyscy tu rozumieją, że musimy to zrobić. Nasze życie nie będzie już takie jak przed wojną, od tego zależy nasze bezpieczeństwo.

A jaką rolę nasz kraj odgrywa w pomocy sąsiadom w potrzebie? Czy sprawdzamy się w pełni w roli sojusznika? Czy Kniażycki potwierdza, że Polska robi wszystko, by Ukraina obroniła swoją niepodległość? Czy nasze działania na arenie międzynarodowej oraz bezpośrednie wsparcie - militarne, polityczne oraz humanitarne - jest doceniane przez Ukraińców? Czy te bliskie relacje między naszymi państwami oraz narodami to już trwały sojusz?