W środę Bogdan Zalewski w Faktach RMF FM o 7:00 rozpocznie rozmowę z parlamentarzystką Koalicji Obywatelskiej Kamilą Gasiuk-Pihowicz. "Posłanka na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, adwokatka, liberałka, feministka" - tak sama przedstawia się rozmówczyni naszego dziennikarza.

Kamila Gasiuk-Pihowicz / Tomasz Gzell / PAP

Komisja na Wiejskiej, w której działa Kamila Gasiuk-Pihowicz, rekomendowała we wtorek projekt istotnej ustawy. Posłanka starała się do tego nie dopuścić, ale poniosła porażkę.

Zmiana forsowana przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczy organizacji Trybunału Konstytucyjnego i brzmi jak instrukcja gry. Jest to jednak gra o bardzo wysoką stawkę i nie dotyczy tylko jednej instytucji, ale całego państwa i wszystkich obywateli.

Projekt PiS - technicznie rzecz biorąc - przewiduje zmniejszenie liczby sędziów w dwóch przypadkach.

Po pierwsze - potrzebnych do pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Jest: jedenastu. Ma być: dziewięciu.

Po drugie - w Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego. Jest: dziesięciu. Ma być: dziewięciu.

Jaką da różnicę to odejmowania sędziów? Jaki ma być wynik sejmowych działań matematycznych? Jakie niewiadome kryją się w tym równaniu Trybunału? Jedną są spore sumy z Brukseli. (Na razie Polska ma zero, a nawet minus na koncie). Druga to moc jednostek władzy. W Trybunale Konstytucyjnym rozstrzygnie się pośrednio los Mariusza Kamińskiego, obecnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ułaskawionego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jakie jest prawdopodobieństwo poważnego kryzysu w państwie w związku z tą ostatnią sprawą? Czy opozycja już na niego liczy?

Jak bardzo zwiększyłoby to jej procentowe szanse na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych? Zbiór cząstkowych pytań rośnie. A trzeba uprościć tę ułamkową wiedzę i znaleźć wspólny mianownik. Bogdan Zalewski ma się o to postarać w porannej rozmowie w środę 24.05. z posłanką KO Kamilą Gasiuk- Pihowicz.

