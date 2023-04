Bogdan Zalewski, prowadzący we wtorek program w internetowym Radiu RMF24, zaprosił do rozmowy Janusza Steinhoffa, przed laty wicepremiera i ministra gospodarki, ale także posła. Poranny gość naszego dziennikarza kształcił się na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej i ukończył studia ze stopniem doktora. Jest ekspertem z zakresu przeróbki kopalin stałych i restrukturyzacji górnictwa.

Janusz Steinhoff / Karolina Bereza / RMF FM

Bogdan Zalewski zada w RMF FM i w RMF24 następujące pytania:

1. O dramat mieszkańców Trzebini, którym sen z powiek spędzają kolejne ziemne zapadliska. Jak po latach Janusz Steinhoff ocenia decyzję o zamknięciu miejscowej kopalni "Siersza"? W sierpniu 1999 roku był szefem resortu gospodarki w gabinecie Jerzego Buzka.

2. O kulisy likwidacji kopalni w Trzebini. Czy to był akt wynikający z bilansu ekonomicznego, czy sprawa o podłożu politycznym? Czy radykalne rozwiązanie zostało wymuszone przez Bank Światowy?

3. O bilans błędów, które zaowocowały obecnym stanem zagrożenia. Czy brano pod uwagę to, że po zamknięciu zakładu mogą pojawić się problemy z rozlewiskami? Gdy kopalnia funkcjonowała, wodę odpompowywano. Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk zwraca uwagę, że każdego miesiąca lustro wody podnosi od 40 do 60 centymetrów.

4. Oprócz tematu dramatycznej sytuacji lokalnej społeczności padną pytania o ekonomiczne kwestie istotne dla całego kraju: o atom, który - zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego - stwarza ogromną szansę dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

5. Jak Janusz Steinhoff ocenia plany Grupy Orlen w obszarze energetyki jądrowej? Orlen zamierza inwestować w SMR-y, czyli małe reaktory modułowe. Technologia SMR najbardziej zaawansowana jest w Kanadzie i USA.

6. Dlatego pojawi się również globalne tło, w związku z zobowiązaniem ministrów środowiska i energii państw grupy G7 na spotkaniu w Japonii. Czy możliwe jest przyspieszenie procesu odchodzenia od paliw kopalnych?

7. Czy da się faktycznie osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 do 2050 roku? Dlaczego nie pojawił się we wspólnym oświadczeniu termin odejścia od węgla do 2030 roku, forsowany przez Kanadę?

Rozmowa Zalewski-Steinhoff najpierw w Faktach RMF FM o 7:00. Później 7 pytań o 7:07 w naszym internetowym Radiu RMF24.