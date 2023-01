Czy wojna może się skończyć w tym roku? Czy pokój jest możliwy bez osiągnięcia przewagi przez którąś ze stron? M.in. te pytania padną we wtorkowej rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Gościa rozmowy, Jakuba Kumocha, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, zapytamy też o to, czy po 7 tygodniach śledztwa wiemy więcej o okolicznościach eksplozji w Przewodowie.

Jakub Kumoch / Piotr Szydłowski / RMF FM

Gościa RMF FM i internetowego Radia RMF24 zapytamy też o to, kto będzie towarzyszył prezydentowi w ramach delegacji na uroczystości pogrzebowe papieża Benedykta i czy przy takiej okazji możliwe jest spotkanie Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem? Poprosimy też o komentarz w sprawie opinii, wedle której papież nie dość jednoznacznie opowiadał się po stronie Ukrainy broniącej się od ponad 10 miesięcy przed rosyjską inwazją.

U progu 2023 roku Michał Zieliński zapyta szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta o to, czy możliwy jest scenariusz, który u progu wojny powszechnie uważano za dość fantastyczny - że władze w Kijowie osiągną swoje najważniejsze cele: pozbędą się rosyjskich wojsk ze wszystkich swoich terytoriów, odzyskają Krym i wymuszą na Moskwie zgodę na obranie przez Ukrainę atlantyckiego kursu.

Skoro to, co wydawało się mało możliwe rok temu, stało się rzeczywistością, nasz dziennikarz zada też inne pytania dotyczące niewyobrażalnych scenariuszy: czy zagrożenie użycia broni atomowej przez Rosję jest większe, czy mniejsze niż na początku wojny, a także czy ewentualna klęska może zdestabilizować Rosję na tyle, że stanie się państwem jeszcze niebezpieczniejszym niż teraz.

Michał Zieliński zapyta też szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej o to, jak ocenia prawdopodobieństwo zakończenia w tym roku wojny za naszą wschodnią granicą i na ile - jego zdaniem - "żelazne" jest poparcie dla Ukrainy w Waszyngtonie oraz na ile wątłe w Berlinie i Paryżu. Nasz dziennikarz spyta też Jakuba Kumocha o to, który punkt na liście warunków stawianych przez Ukrainę Moskwie, Polska mogłaby ewentualnie uznać za niekonieczny do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Wśród 7 pytań o 7:07 znajdzie się też pytanie o to, czy aktualna pozostaje deklaracja władz dotycząca tego, że opinia publiczna dowie się, co dokładnie stało się 15 listopada w Przewodowie.