„Cała polityka Rosji oparta jest dziś na prowokacji. Im bardziej oni prowokują, tym bardziej świat demokratyczny powinien być zjednoczony.” – mówi europoseł Andrzej Halicki, który był gościem programu 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24.

Eurodeputowany odniósł się do wczorajszych słów ambasadora Rosji w Polsce Sergieja Andrejewa, który pytany przez dziennikarzy o uciekających z ich kraju Rosjan odpowiedział, że "Nasze społeczeństwo oczyszcza się z tych, którzy nie są razem z naszym narodem".

Ambasador w ogóle nie powinien wypowiadać takich słów w polskich mediach. Robi to właśnie, żeby prowokować. Zresztą cała polityka Rosji oparta jest dziś na prowokacji. Im bardziej oni prowokują, tym bardziej świat demokratyczny powinien być zjednoczony. Nie wiem, co robi ambasador wciąż w naszym kraju. Już dawno apelowałem o to, by wyrzucić go z Polski. Mamy więc kwestię z jednej strony mocnych wypowiedzi werbalnych, a z drugiej brak działania ze strony różnych rządów. Nie namawiam do tego, by zrywać stosunki dyplomatyczne, ale do tego, by podjąć zdecydowane działania - zarówno te o charakterze politycznym jak i gospodarczym - mówił gość Tomasza Weryńskiego.