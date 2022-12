Kilkanaście godzin po wybuchach w dwóch bazach rosyjskiego lotnictwa Rosja przyznała, że eksplozje były wynikiem ataku ze strony Ukrainy. Według ministerstwa obrony w Moskwie przechwycono tam ukraińskie drony. Doradca prezydenta Ukrainy dał do zrozumienia, że ataki były odpowiedzią na rosyjskie ostrzały rakietowe celów na Ukrainie, bo pociski wystrzeliwane są z samolotów startujących z baz w głębi Rosji. Czy ta akcja oznacza nowy rozdział w wojnie i jakie mogą być tego konsekwencje? O to między innymi nasz dziennikarz Michał Zieliński zapyta gościa porannej wtorkowej rozmowy w radiu rmf24 generała Mieczysława Bieńka.

Generał Mieczysław Bieniek / Tytus Żmijewski / PAP

Lotnisko Diagijewo niedaleko Riazania oraz baza lotnictwa strategicznego w pobliżu miasta Engels nad Wołgą oddalone są od granic Ukrainy o 600, 700 kilometrów. Stacjonują tam bombowce strategiczne, używane do ataków rakietowych na Ukrainę, a także samoloty cysterny. Co prawda według strony rosyjskiej doszło jedynie do "próby ataku", a uszkodzenia dotyczą dwóch samolotów i są "nieznaczne", ale to pierwszy taki udany atak na kluczowe bazy lotnictwa w głębi Rosji.

Jak mógł wyglądać ten ukraiński atak? Czy możliwe, że będzie powtarzany? Czy podobny atak na większą skalę mógłby być uznany przez Rosję za "zagrożenie dla egzystencji kraju" i wyczerpać określone w rosyjskiej doktrynie warunki konieczne do użycia broni atomowej? O to Michał Zieliński będzie pytał swojego gościa.

Nasz dziennikarz zapyta też generała o wczorajszy kolejny ostrzał rakietowy, który uderzył w ledwie przywróconą do działania infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Czy Rosji rzeczywiście zaczyna brakować rakiet, o czym słyszymy od miesięcy? Czy sytuację mogą zmienić dostawy systemów NASAMS, które - według informacji z Kijowa i Waszyngtonu - mają stuprocentową skuteczność w zwalczaniu rosyjskich rakiet? Czy wreszcie zima rzeczywiście będzie okresem "zamrożenia" działań na froncie, czy raczej, jak bywało w historii wojen na wschodzie, zdecyduje o losach wojny.

Po tej najnowszej fali ataków na cele w Ukrainie, mołdawskie władze poinformowały o szczątkach rakiet, które spadły po ich stronie granicy z Ukrainą. Przy okazji nasz dziennikarz zapyta o podobne zagrożenie dla naszego kraju i o opinię Mieczysława Bieńka na temat śledztwa dotyczącego tego, co się stało w Przewodowie, które mimo upływu dokładnie trzech tygodni, nie dostarczyło opinii publicznej żadnych szczegółów na temat tego zdarzenia. Padnie też pytanie o to, jak - zdaniem generała - skończy się, a jak powinna się skończyć historia niemieckiej propozycji przesłania do Polski baterii Patriot.

Generała zapytamy też o najnowszy transport amerykańskiej broni do Polski i o zakupy uzbrojenia z Korei Południowej, bo we wtorek pierwszy transport ma oficjalnie odebrać w Gdyni Polsce prezydent Andrzej Duda.