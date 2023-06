Lawina gróźb, oskarżeń i upomnień - tak w skrócie można podsumować debatę w Parlamencie Europejskim podczas spotkania komisji ds. wolności obywatelskich, w związku z podejrzeniem o łamanie praworządności w Polsce. A chodzi o komisję mającą badać rosyjskie wpływy, która w ostatnim czasie budziła ogromne emocje, przede wszystkim na krajowej scenie politycznej. M.in. o tym nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z europosłem PO Bartoszem Arłukowiczem. Początek tej rozmowy o 7:00 w Faktach RMF FM i internetowym Radiu RMF24.

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Porozmawiamy o tym, co mówi się na brukselskich salonach na temat zamieszania z komisją badającą rosyjskie wpływy - czy Polska zostanie ukarana? Poruszymy także temat nowelizacji, jaką zapowiedział prezydent Andrzej Duda - zmniejsza ona "siłę rażenia" komisji - a która, wedle przeciwników Zjednoczonej Prawicy, ma być bardzo groźnym narzędziem walki politycznej.

Zapytamy także o zgrzyt na opozycji - chodzi mianowicie o zaproszenie PSL i Polski 2050 na konsultacje dotyczące reformy edukacji. To zaproszenie dostali również przedstawiciele PiS i Konfederacji, co rozwścieczyło PO i Lewicę.

