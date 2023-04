Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował ostatnio, żeby zmniejszyć karę pieniężną nałożoną na Polskę w sporze o praworządność z 1 mln euro na 500 tys. euro dziennie. Ekipa rządząca uznała to za sukces i w takim tonie o tej sprawie mówi. Pytanie jednak, czy tak faktycznie należy postrzegać tę „obniżkę”? Porozmawiamy o tym z europosłem PO Bartoszem Arłukowiczem. Początek rozmowy w Faktach RMF FM o 7:00 oraz w internetowym Radiu RMF24.

Bartosz Arłukowicz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Bartosza Arłukowicza zapytamy również o to, dlaczego Unia Europejska zmieniła wyrok i czy to oznacza, że wspólnota zamierza ustąpić Polsce? Jakie mogą być konsekwencje tego ustępstwa? Czy aby Zjednoczona Prawica nie poczuje, że może sobie pozwolić na więcej np. kontrowersyjnych zmian w różnych obszarach życia.

Porozmawiamy też o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Czy opozycja ma szansę i siłę, żeby zwyciężyć? Jaki plan mają opozycyjne ugrupowania, aby przekonać do siebie wyborców? Czy „babciowe” to propozycja, która nie przypadła Polakom do gustu?

Bartosz Arłukowicz będzie gościem w poniedziałek w Faktach RMF FM o 7:00 i Radiu internetowym RMF24.