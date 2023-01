Wiceminister finansów Artur Soboń był gościem Tomasza Weryńskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Wśród tematów rozmowy były między innymi aktualna sytuacja finansowa Polaków oraz prognozy dotyczące poziomu inflacji i cen paliw na najbliższe miesiące.

Artur Soboń / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Soboń: Nie pracujemy nad waloryzacją 500+

Nie będzie fali niewypłacalności polskich gospodarstw domowych, choć oczywiście pojedyncze przypadki mogą się zdarzyć. Mamy rosnące wynagrodzenia i niskie bezrobocie. Polska gospodarka rośnie - przekonywał w Radiu RMF24 Artur Soboń. Jeżeli w lipcu, sierpniu inflacja będzie na poziomie 12-13 procent, realne jest przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Będziemy zastanawiać się nad tym w połowie roku. W drugiej połowie 2023 roku może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych - dodawał wiceminister finansów na naszej antenie.

Waloryzacja 500? "Nie pracujemy nad tym"

Uzupełniamy program 500+ o wyprawkę, program Maluch+, program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To jest rozbudowywane do kwoty 87 miliardów złotych. Przypomnę, że za czasów rządów naszych poprzedników ta kwota wynosiła 30 miliardów. Sam Program 500+ kosztuje około 40 miliardów. Nie pracujemy nad waloryzację Programu 500+ o 200, 300 złotych - dodawał wiceminister finansów.

Obniżenie podatków dla restauratorów?

Artur Soboń odniósł się także w Radiu RMF24 do kwestii wysokości podatków w Polsce. Możemy oczywiście rozmawiać o obniżeniu podatku VAT dla gastronomii, by pomóc restauratorom. To jednak nie jest kluczowe. To nie jest breaking point - zaznaczał wiceminister finansów. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy w gronie pięciu państw w Europie, które wykorzystują liczne obniżone stawki na VAT - przekonywał.

Dane dotyczące polskiego PKB za 2022 rok nie będą złe. Dzisiaj oficjalnie poda je Główny Urząd Statystyczny. Spowolnienie polskiej gospodarki będzie widoczne dużo bardziej w roku 2023 niż w 2022 - prognozuje Artur Soboń.

Czy czeka nas paliwowy armageddon?

Rosja jest dzisiaj jak wielka stacja paliw. Jeśli przestanie płynąć stamtąd paliwo, nie będzie dzisiejszej agresywnej Rosji - opisywał Artur Soboń odpowiadając na pytanie o embargo na rosyjskie produkty naftowe, które wejdzie w życie 5 lutego. Nie wzbudzajmy niepokoju wśród kierowców. 5 lutego nie czeka nas paliwowy armageddon - mówił wiceminister. Przyznawał jednocześnie, że to cena oleju napędowego (ropy) jest bardziej wrażliwa na zmiany po 5 lutego niż cena benzyny, gdy w życie wejdzie embargo.

Wiceminister Artur Soboń odpowiedział także na pytanie o ewentualne plany związane z likwidacją OFE. Cieszymy się, że Polacy kupują obligacje i ufają państwu. W Ministerstwie Finansów nie zajmujemy się tematem likwidacji OFE - zaznaczył. Zapowiedział też, że niebawem zobaczymy finalną wersję projektu ustawy, która ma dotyczyć podatku za handel mieszkaniami i ograniczyć ten handel. Takie zmiany zapowiedział w styczniu na naszej antenie premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły ma przedstawić Ministerstwo Rozwoju.

Zobacz również: Paweł Poncyljusz gościem Porannej rozmowy w RMF FM