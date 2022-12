Bogdan Zalewski w Faktach RMF FM o 7:00 a potem w 7 pytaniach o 7:07 w Radiu RMF24 porozmawia z wiceszefem resortu finansów. Zapyta Artura Sobonia o symulację kosztów życia Polaków w przyszłym roku.

Artur Soboń / RMF FM

A konkretnie:

1. Jak mocno uderzy nas po kieszeni powrót od pierwszego stycznia 23 proc. stawki VAT na paliwa?

2. Co ze wzrostem cen artykułów spożywczych? czy rząd utrzyma 0 proc. VAT na żywność przez cały 2023 rok? A jeśli nie?

3. Czy w związku z szalejącą drożyzną w sklepach z pieczywem, mięsem, nabiałem, owocami i warzywami będziemy w jeszcze większym stopniu "przejadać" własne pensje?

4. A czy za podwyżkę podatków dla rolników zapłacą słono wszyscy konsumenci?

5. A jaki będzie efekt największej do tej pory podwyżki składek ZUS? Czy skrót ZUS nie będzie w przyszłym roku inaczej odczytywany przez rzesze polskich biznesmenów? Już nie jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale raczej: Zbieracz Upiornych Składek? Czy rząd planuje jakieś wsparcie dla drobnych przedsiębiorców, którzy są podstawą naszej gospodarki?

6. A co z innym sławnym skrótem - KPO - jak Krajowy Plan Odbudowy? Czy warto spuścić z tonu w relacjach z Brukselą, by podbudować się budżetowo? Co na to wiceminister finansów? A może Artur Soboń zgadza się z rządowymi partnerami z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, że niczego z Unii Europejskiej tak naprawdę nie dostaniemy, tylko się zadłużymy, i to na lichwiarski procent?

7. A czy Artur Soboń, odpowiedzialny za naprawę Polskiego Ładu, może zapewnić, że żadnego nieładu w podatkach już nie będzie? A może jednak rząd znów nam szykuje jakąś podatkową sztuczkę? Czy w 2023 r. wyciągnie nowego królika z kapelusza pod hasłem "hokus-pokus-fiskus"?

Na rozmowę zapraszamy w piątek po godz. 7 do radia RMF24.