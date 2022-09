Na otwarcie środowego programu w internetowym radiu RMF24 gościem będzie były szef polskiej dyplomacji, a obecnie europoseł Witold Waszczykowski. Porozmawiamy o groźbach Komisji Europejskie kierowanych do Węgier dotyczących funduszy unijnych, a także o KPO dla Polski i sytuacji w Ukrainie.

Witold Waszczykowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Węgry Victora Orbana jawnie stają w kontrze do - w miarę spójnej - retoryki unijnych przywódców w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Wobec tak dziwacznej polityki, choć z punktu widzenia interesów Węgier racjonalnej, same Węgry wyrzucają się na margines Unii Europejskiej i NATO. Reszta państw twardo opowiadających się za Ukrainą w tej wojnie, nie chce nawet patrzeć w kierunku Węgier. Natomiast o ile rząd Mateusza Morawieckiego również sugerował takie nastawienie jeszcze kilka miesięcy temu, to teraz, w obliczu kłopotów Węgier i widma utraty miliardów euro przez ten kraj w związku z korupcją i problemami z praworządnością, postanawia przymknąć oko na fundamentalną sprawę i opowiedzieć się przeciw działalności Komisji Europejskiej.

Dlaczego? Zapytamy naszego gościa Witolda Waszczykowskiego.

Oprócz tego zapytamy także, kiedy wreszcie pieniądze z KPO powędrują na polskie konto.

