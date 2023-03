Wiceprezes ludowców, poseł Dariusz Klimczak będzie wtorkowym gościem Bogdana Zalewskiego - najpierw w Faktach o 7:00, a potem w internetowym radiu RMF24 w rozmowie 7 pytań o 7:07.

Dariusz Klimczak / Jakub Rutka / RMF FM

Przed rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniem Sejmu padną pytania:

1. o losy tzw. ustawy wiatrakowej, która została zmieniona w Senacie (Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że 700 metrów jako minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań zostanie utrzymana w tzw. ustawie odległościowej. Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy. Senatorowie przywrócili dystans 500 metrów, ale posłowie pewnie tego nie zatwierdzą. Jaki scenariusz przewidują politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy przewidywany kształt ustawy pozbawi nas unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?)

2. o kodeks wyborczy, wracający ze zdominowanego przez opozycję Senatu do izby niższej, gdzie większość ma rządząca Zjednoczona Prawica (Senatorowie odrzucili zmiany w kodeksie wyborczym proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, teraz Sejm zapewne potraktuje tak samo decyzję izby wyższej i szybko wyśle ustawę na biurko prezydenta. A Andrzej Duda? W ekspresowym tempie podpisze kodeks? Czy PSL obawia się takiego scenariusza? Jak wybory na nowych zasadach będą wyglądały organizacyjnie? Czy samorządy poradzą sobie z dowożeniem wyborców?)



3. o przedwyborcze relacje polityków opozycji (Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że ma pełne, jednogłośne wsparcie dla swoich działań w sprawie rozmów z innymi urupowaniami, szczególnie z Polską 2050 Szymona Hołowni. Jest też akceptacja porozumienia programowego dotyczącego najważniejszych spraw na 100 dni rządów. Jaki jest wspólny mianownik, a co wciąż dzieli działaczy Kamysza i Hołowni? A jakie są perspektywy współpracy z innymi opozycyjnymi grupami politycznymi - Agrounią, Porozumieniem, Platformą Obywatelską i Lewicą?)

4. o pakt senacki między Koalicją Obywatelską, Lewicą, PSL i Polską 2050, porozumienie w sprawie wspólnego startu największych partii opozycyjnych w wyborach do izby wyższej (Kiedy nastąpi finalizacja tego układu czerech ugrupowań, kiedy wyborcy poznają konkrety dotyczące podziału okręgów? Na ile liczy PSL?)

5. o możliwą koalicję z Prawem i Sprawiedliwością (W polityce nigdy nie mówi się nigdy - stwierdził poseł PSL i były minister rolnictwa Marek Sawicki w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl. Czy są inni ludowcy, którzy niewykluczają współpracy z PiS? Jak duża to grupa? I co na to prezes Władysław Kosiniak-Kamysz?)

6. o brak sondażowego efektu współracy PSL z Polską 2050 (Dlaczego nie ma wyraźnej premii za taką jedność? Czy to ten fakt wywołał reakcję Marka Sawickiego? Czy to dlatego zaczął zerkać w stronę partii Jarosława Kaczyńskiego?)

7. o największe obawy opozycji przed wyborami - w konktekście Pegasusa i informacji ujawnionych w sprawie prezydenta Sopotu (Wykorzystanie izraelskiego narzędzia szpiegowskiego wobec Jacka Karnowskiego miało mieć miejsce podczas przeszłej kampanii wyborczej do parlamentu. Czy opozycja obawia się powtórki z inwigilacji przed jesiennymi wyborami? Jak PSL odnosi się do tych informacji?).