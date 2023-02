Bogdan Zalewski zaprosił do porannej rozmowy - najpierw w Faktach RMF FM o 7:00 a potem w internetowym radiu RMF24 - Bronisława Komorowskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015 skomentuje warszawskie przemówienie przywódcy Stanów Zjednoczonych.

/ RMF FM

Które elementy wystąpienia prezydenta USA Joe Bidena były najważniejsze?

Czy potwierdzenie żelaznych zasad Paktu Północnoatlantyckiego? "Niech każdy członek NATO wie i Rosja również niech wie, że atak na jednego z członków NATO, to jest atak przeciwko wszystkim, to jest święta przysięga, święta przysięga obronienia każdej piędzi ziemi krajów NATO".

A może gwarancje dane bezpośrednio naszemu krajowi, połączone ze specjalnym przesłaniem do Rosjan? "Rosja zapłaci cenę za swoje zbrodnie; nigdy nie napadnie na Polskę ani na inny kraj".

Jak Bronisław Komorowski ocena siłę argumentów Joego Bidena? Jak trafne były diagnozy amerykańskiego przywódcy jako lidera wolnego świata?

W jaki sposób interpretuje sygnał rezydenta Białego Domu skierowany do Rosjan: "Stany Zjednoczone i narody Europy nie mają zamiaru zagrabić Rosji. Nasi sojusznicy nie są przeciwnikami. Wojna jest tragedią. Prezydent Putin wybrał tę wojnę. Każdego dnia, jak ta wojna trwa, to jest jego wybór." Czy to jest próba odseparowania przywódcy na Kremlu, nie utożsamiania agresora z Rosją jako taką, ale z samym rosyjskim liderem?

Jak polityk pamiętający czasy "zimnej wojny" między demokratyczną Ameryką a sowiecką Rosją, opozycjonista w PRL-u, odczytuje takie zdanie prezydenta USA : "zamiast finlandyzacji NATO Putin doczekał NATO-izacji Finlandii i Szwecji?".

Jak mocno - zdaniem Bronisława Komorowskiego - wybrzmiały słowa jego następcy Andrzeja Dudy? Jakie są szanse, że wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej pozytywnie zareagują na apel polskiego prezydenta? "Wzywam do wspierania Ukrainy cały czas, do przesyłania na Ukrainę wsparcia militarnego, tak by obrońcy Ukrainy mieli czym walczyć. Nie wahajcie się, nie bójcie się. Nie ma miejsca na ‘business as usual’ z Rosją. Tam, gdzie leje się krew, tam uczciwy człowiek nie robi interesów, tam trzeba to za wszelką cenę zatrzymać".

To werbalna strona spotkań na szczycie w Polsce. A czyny? A decyzje? A realne gwarancje? Jakie jest znaczenie środowego spotkania państw tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO?

Jak Bronisław Komorowski - były minister obrony - ocenia stan polskiej armii, zakupy wojskowe, duże kontrakty zbrojeniowe z Amerykanami?

Co oznacza w języku politycznych gestów spotkanie prezydenta Bidena z przedstawicielami polskiej opozycji, reprezentantami Platformy Obywatelskiej - byłym premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim?

Odpowiedzi na te i inne pytania - w środę rano w RMF FM oraz RMF24. Zapraszamy!