Czy będą pieniądze dla Polski z KPO? To pytanie po raz kolejny padnie w czwartek w rozmowie 7 pytań o 7:07. Gościem Michała Zielińskiego będzie poseł Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Nasz dziennikarz zapyta, czy będą kolejne rozmowy Ziobro-Morawiecki i po co właściwie Solidarna Polska prowadzi rozmowy o stawianych przez Brukselę warunkach przekazania Polsce pieniędzy z funduszu odbudowy, skoro jednocześnie politycy partii Zbigniewa Ziobro przekonują, że te dotacje i pożyczki tak naprawdę się naszemu krajowi nie opłacają, bo mają "cechy lichwy".

Jacek Ozdoba / Michał Dukaczewski / RMF FM

Środowe negocjacje dotyczące ewentualnego poparcia Solidarnej Polski dla porozumienia z Brukselą nie przyniosły rezultatów. Rzecznikowi rządu i wiceszefowi MSZ po tych rozmowach pozostało przekonywać, że spotkanie miało charater "horyzontalny", że Mateusz Morawiecki, któremu towarzyszyli szef KPRM Marek Kuchciński i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, naświetlili "ryzyka geopolitycze" i że mowa była o kontekście geopolitycznym, dotyczącym "szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym ekonomicznego", zaś obie strony przedstawiły "różnice zdań: zarówno w kwestii legislacyjnej, czysto prawnej, ale w kwestiach też ekonomicznych".

Nasz dziennikarz zapyta więc Jacka Ozdobę, co musiałoby się zdarzyć, by partia Zbigniewa Ziobro, uświadomiona w kwestii ryzyka i bezpieczeństwa ekonomicznego przystała jednak na układ, który ma odblokować pieniądze dla Polski. Spróbuje się też dowiedzieć, czy w razie braku porozumienia partia liczy się z możliwością opuszczenia rządzącej koalicji i czy przy takim obrocie spraw spróbuje pójść do wyborów sama, czy może spróbuje stworzyć porozumienie z ugrupowaniami, które są niechętne Unii Europejskiej.

Poza tym w porannej rozmowie pojawią się pytania o opinie wiceministra klimatu i środowiska na temat elektromobilności, a także odchodzenia od węglowodorów, w tym złagodzenia ograniczeń dla rozbudowy w Polsce energetyki wiatrowej na lądzie. Ponieważ minister odpowiedzialny jest za ochronę środowiska, zapytamy też, czy jego zdaniem skażenie Odry latem miało przyczyny naturalne i czy spodziewa się, że w tej sprawie ktoś usłyszy prokuratorskie zarzuty.