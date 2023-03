Gościem w Faktach RMF FM o 7:00 a potem w internetowym radiu RMF24 w poniedziałkowy poranek będzie generał Tomasz Drewniak - były Inspektor Sił Powietrznych. Polski pilot, który świetnie zna rosyjskie lotnictwo, choćby dlatego, że w 1996 roku ukończył studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, ośrodku niedaleko Moskwy. Jednak to już historia. W rozmowie Bogdana Zalewskiego będą dominowały najbardziej aktualne tematy, związane z totalną agresją państwa Putina na niepodległy europejski kraj - Ukrainę.

Gen. Tomasz Drewniak / RMF FM

Jakie znaczenie ma informacja, że dwóch ukraińskich pilotów przebywa w stanie Arizona, by ćwiczyć na symulatorach lotu? Zostaną poddani ocenie przez amerykańskich wojskowych - podał w niedzielę Reuters. "Wydarzenie zapoznawcze" w Arizonie jest pierwszą tego typu wymianą doświadczeń. Czy to jest sygnał włączenia NATO-wskich maszyn do obrony ukraińskiego nieba?

A kiedy samoloty z Zachodu zostaną dostarczone Ukraińcom? Komunikaty nie napawają optymizmem. Wypowiedzi amerykańskich urzędników dowodzą, że nie ma na razie żadnych aktualizacji w sprawie zobowiązań do przekazania Ukrainie myśliwców F-16.

Podsekretarz obrony ds. polityki Colin Kahl poinformował ostatnio członków amerykańskiej Izbę Reprezentantów, że USA nie rozpoczęły szkolenia dla Ukraińców obejmującego F-16. Oceny Pentagonu zakładają, że najszybsza dostawa F-16 i równoczesne szkolenie potrwa 18 miesięcy. Szkolenie Ukraińców niczego więc nie przyspiesza. Jak to tempo ocenia generał Tomasz Drewniak?

To ważne, ale nie jedyne pytania Bogdana Zalewskiego. Będzie więcej istotnych kwestii.

