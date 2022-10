Na otwarcie czwartkowego programu w internetowym Radiu RMF24 gościem będzie posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta o jej ostatnie mocne wystąpienie w Sejmie w sprawie kryzysu węglowego, a także o zbliżające się wybory i programy socjalne.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / Marek Zakrzewski / PAP

To właśnie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk sprawiła, że prawdopodobnie Jacek Sasin gorzej ostatnio sypia, ponieważ wprost powiedziała, że ludzie wywiozą go na taczkach. Taką wizję roztaczała w związku z pomysłem rządu, aby kwestię węglową zrzucić na samorządy. Porozmawiamy z nią o tym, jak ta sprawa powinna zostać rozwiązana.

Wybory parlamentarne widać już na horyzoncie, co też można rozpoznać po powoli klarujących się obozach, które w nich wystartują. Zapytamy, z jakimi propozycjami do wyborców idzie Lewica, a także o to, dlaczego jej politycy nie chcą skorzystać z zaproszenia PO, aby pójść do wyborów jednym wielkim opozycyjnym blokiem.

