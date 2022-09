Na otwarcie wtorkowego programu w internetowym radiu RMF24 gościem będzie Tomasz Siemoniak poseł i wiceprzewodniczący PO. Porozmawiamy o nadchodzących wyborach, a także wojnie w Ukrainie.

Tomasz Siemoniak / Jakub Rutka / RMF FM

Do wyborów pozostał nieco ponad rok, a to oznacza, że kampania wyborcza już ruszyła na dobre. Byli prezydenci Polski Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski postanowili pomóc opozycji w przejęciu władzy. Na czym jednak to zjednoczenie miałoby polegać i kto ewentualnie stanie w pierwszym szeregu do wyborczego wyścigu? Jakie warunki postawi największa partia opozycyjna, czyli Platforma Obywatelska? Czy ewentualna wygrana nie będzie łatwiejsza, idąc dwoma blokami do wyborów? O tę polityczną strategię zapytamy Tomasza Siemoniaka.

Nasz gość to też były Minister Obrony Narodowej, zatem tematem rozmowy będzie również wojna w Ukrainie i modernizacja Polskiej armii, która nabrała niespotykanej dotąd prędkości wobec inwazji Rosji na naszych wschodnich sąsiadów.

7 pytań o 7:07 w internetowym radiu RMF24!