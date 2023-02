Unijne fundusze na Krajowy Plan Odbudowy powoli zaczynają urastać do rangi Świętego Graala, którego nikt nie widział i nikt nie wie, czy kiedykolwiek spłynie na nas łaska pańska, żeby zaznać dobrodziejstw z tym związanych - albo niedogodności – jak wskazuje Solidarna Polska. Już nawet opozycja wyraźnie puszcza oczko do rządzących w celu zakomunikowania, że w tej kwestii będzie pełna współpraca. Dlaczego mimo tego wciąż się nie udaje? Co trzeba zrobić, żeby Polska te pieniądze dostała? Jak wiele w tej układance namieszał swym ostatnim ruchem prezydent Andrzej Duda? O tym nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z gościem środowego poranka w Faktach RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Będzie nim Szymon Szynkowski vel Sęk – minister ds. Unii Europejskiej.

Szymon Szynkowski vel Sęk / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM To właśnie nasz gość prowadzi z Komisją Europejską negocjacje w celu odblokowania Polsce środków na Krajowy Plan Odbudowy. Rozmowy to oczywiście niełatwe, bo sprawa dotyczy znaczących sum, ale dostają je państwa, u których nie ma wątpliwości dotyczących praworządności. M.in. te kwestie budzą kontrowersje i zamieszanie w krajowej polityce. Porozmawiamy również o tym, czy niespodziewany ruch prezydenta Andrzeja Dudy, który odesłał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, wiele namieszał i czy ten zamęt może zaprzepaścić miesiące negocjacji. Czy transfuzja finansowa, która była przewidziana na - najpewniej - połowę 2023 roku, zostanie wyraźnie odsunięta w czasie? Minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk w środę w RMF FM i Radiu RMF24! Zobacz również: Materska-Sosnowska: Sprawa nowelizacji ustawy o SN to kiepski kryminał



