Bogdan Zalewski, prowadzący w czwartek od godz. 6:00 program w internetowym Radiu RMF24, zaprosił do rozmowy 7 pytań o 7:07 ministra do spraw Unii Europejskiej. Wywiad z Szymonem Szynkowskim vel Sękiem rozpoczął się w Faktach RMF FM o godz. 7:00. Potem dyskusji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości można było posłuchać wyłącznie w naszej stacji w sieci.

1. Czy do Polski przed jesiennymi wyborami trafią miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy? Kiedy zostanie spełniony warunek Brukseli - wejście w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Jaka jest szansa na pokonanie oporu grupy sędziów w Trybunale Konstytucyjnym? To sędziowska blokada uniemożliwia unijną pomoc.

2. Czy minister Szynkowski vel Sęk rozmawia nadal na ten temat z Komisją Europejską? Jaka jest postawa Didiera Reyndersa - komisarza do spraw sprawiedliwości? Co dominuje: cierpliwe wyczekiwanie czy zniecierpliwienie przedłużającym się patem?

3. Praworządność to jeden z najistotniejszych warunków (tzw. kamieni milowych) otrzymania ogromnych sum w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czy inne "kamienie" zalegają jeszcze na tej drodze?

4. Jakie są szanse, aby Komisja Europejska przedłużyła czas ograniczeń wwozu do Polski i czterech innych unijnych państw ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika? Minister rolnictwa Robert Telus powtarza, iż otrzymał obietnicę, że umowa będzie obowiązywała także po 5 czerwca. Żródła RMF FM w Brukseli potwierdzają, że tak się stanie. Czy nie pojawią się żadne przeszkody?

5. Czy Unia Europejska zwiększy pomoc dla polskich rolników? Na razie do podziału jest 100 mln euro dla pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą. Z tej puli Polska ma otrzymać blisko 40 mln euro. Głosowanie unijnych krajów w sprawie dystrybucji tych pieniędzy zaplanowano na najbliższy piątek. Czy na pewno się odbędzie?

6. Polak - Janusz Wojciechowski - jest europejskim komisarzem do spraw rolnictwa. Jak układają się relacje polskiego rządu z tym przedstawicielem Brukseli? "Gdyby miał honor, podałby się do dymisji" - tak niedawno ocenił działania Wojciechowskiego gość RMF FM wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Czy tę głośną wypowiedź polityka Suwerennej Polski po cichu popierają inni politycy Zjednoczonej Prawicy czy - przeciwnie - to głos wołającego na puszczy?

7. Jak polski rząd ocenia tak naprawdę unijne aspiracje Ukrainy? Czy za deklarowanym entuzjazmem nie kryją się obawy o nasze interesy gospodarcze? Widać gołym okiem, że ukraiński potencjał może w przyszłości stać się dla nas poważnym problemem, skoro już dzisiaj przeżywamy duże perturbacje.

Szymon Szynkowski vel Sęk - niespełna czterdziestojednoletni polityk - może wpisać do swojego CV:

1. Edukacja - absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück;

2. Samorząd - radny Poznania, przewodniczący klubu radnych PiS;

3. Parlament - poseł na Sejm VIII i IX kadencji;

4. Rząd - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2022 minister do spraw Unii Europejskiej;

5. Dzień i miejsce urodzenia : 24 listopada 1982, Poznań;

6. Nazwisko: forma Szynkowski vel Sęk jest związana z historią rodziny, łączy rodowe linie;

7. Życie prywatne: żonaty, dwójka dzieci.