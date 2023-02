24 lutego 2022 - to data, którą będziemy pamiętać zawsze. Właśnie wtedy Rosja napadła na Ukrainę. Mija dokładnie rok wojny wywołanej przez Putina. Czy za rok wojny już nie będzie? Czy międzynarodowa koalicja państw Zachodu jeszcze mocniej wesprze Ukrainę? Jakie są efekty wizyty Joe Bidena w Polsce? Między innymi o tym Michał Zieliński porozmawia w specjalnej, rocznicowej rozmowie w Faktach RMF FM i w internetowym Radiu RMF24 w piątkowy poranek. Naszym gościem będzie prezydent RP Andrzej Duda. Początek wywiadu w Faktach RMF FM o godz. 7:00.

Wspaniale było gościć pana ponownie w Polsce. Pana obecność w Warszawie w tym czasie to dowód siły i znaczenia sojuszu polsko-amerykańskiego - napisał Andrzej Duda na Twitterze, zwracając się do przywódcy USA, który wrócił już do Waszyngtonu.

Z polskim prezydentem porozmawiamy o kulisach i efektach historycznej wizyty Joe Bidena w naszym kraju, rozszerzonej o wyjazd do Kijowa. Zapytamy, czy miała przede wszystkim wymiar symboliczny, wzmacniający nasz sojusz, czy też za kulisami zapadły ważne ustalenia, o których jeszcze nie wiemy. W pierwszą rocznicę wojny nie zabraknie także pytań o relacje Polski z władzami Ukrainy i naszej głowy państwa z Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Andrzej Duda w ubiegłym tygodniu odwiedził kilka europejskich stolic i spotkał się z politykami z najwyższej światowej półki. Michał Zieliński na pewno zapyta, czy rok po wybuchu wojny Zachód jest już jednomyślny, czy pomoc Ukrainie będzie niezachwiana i jeszcze mocniejsza. Sprawdzimy też kogo najbardziej trzeba było namawiać do udzielania wsparcia władzom w Kijowie.

Nie zabraknie także wątków dotyczących krajowej polityki. Jednym z nich będzie dalszy los nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawdzimy, czy Andrzej Duda spodziewa się szybkiej oceny przez TK ustawy, która miała pozwolić na uruchomienie przez Brukselę środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Początek w Faktach RMF FM o 7:00.