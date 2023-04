Premier Mateusz Morawiecki leci za Atlantyk. Jak poinformował rzecznik rządu, planowane jest spotkanie z wiceprezydent USA Kamalą Harris oraz rozmowy z przedstawicielami firm zbrojeniowych i energetycznych. Premier spotkać się ma też z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jakie są dokładnie cele tej wizyty? Czy trzeba przekonywać inwestorów z USA, by pożyczali Polsce pieniądze? Między innymi o to w porannej rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 zapytamy wiceministra finansów Artura Sobonia.

Artur Soboń / Karolina Bereza / RMF FM

W czasie, gdy wzrost gospodarczy jest symboliczny, a finansowe potrzeby państwa wyjątkowo duże, pojawia się pytanie o to, czy nie zadłużamy się ponad miarę. W ostatnich latach znaczna część wydatków została przeniesiona poza budżet państwa, do specjalnych funduszy. Michał Zieliński w internetowym Radiu RMF24 zapyta swojego gościa, ile nazbierało się długu w tych funduszach i co z tego wyniknie.

Spróbujemy się też dowiedzieć, czy rodzice mogą liczyć na zrekompensowanie strat, jakie w świadczeniu 500 plus poczyniła inflacja. Zapytamy o przewidywania ministra co do inflacji.

Nie zabraknie też pytania o rekordową liczebność rządu. Po ostatnich zmianach jest już 27 ministrów, a rząd liczy stu kilkunastu członków. Jak to wygląda w czasie, gdy spadają realne wynagrodzenia Polaków?

Poza tym Michał Zieliński zapyta swojego gościa o pomysły na rozwiązanie problemu ze zbożem, a także o trafiający teraz do Sejmu program kredytów hipotecznych z państwową dopłatą.