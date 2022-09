7 pytań o 7:07: na otwarcie czwartkowego programu w internetowym radiu RMF24 gościem będzie wicemarszałek sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski. Porozmawiamy o kryzysie węglowym w Polsce, trudnej zimie, oraz ukraińskim zbożu.

Piotr Zgorzelski / Jakub Rutka / RMF FM

Władimir Putin coraz częściej mówi o ograniczeniu eksportu zboża z Ukrainy, ponieważ jego zdaniem jest wysyłane nie do najbiedniejszych krajów, a do Unii Europejskiej. Co to oznacza? Czy należy wrócić do myślenia o eksporcie drogą lądową na szerszą skalę?

Poza tym, idzie zima i na horyzoncie coraz wyraźniej ją widać. Będzie zdecydowanie najtrudniejsza od wielu lat, ponieważ Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. W Polsce widzimy obrazki rodem z PRL-u, czyli gigantyczne kolejki po węgiel i procedury, których logika przypomina raczej scenariusz filmu Stanisława Barei. Jak rozwiązać węglowy problem? Czy nie dało się wcześniej zapewnić odpowiednich dostaw węgla?

Te pytania padną w czwartek o 7:07 w RMF24!