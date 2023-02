Za naszą wschodnią granicą trwa wojna i za chwilę będziemy obchodzić rocznicę jej wybuchu. Data 24 lutego przez dziesiątki lat będzie kojarzona z zupełnie nieuzasadnioną rosyjską agresją na Ukrainę. Inwazja, która prawdopodobnie miała trwać tygodnie, trwa już niemal rok i końca nie widać. A trzeba powiedzieć, że to wojna jakiej świat nie pamiętał od czasów II wojny światowej. Nie jest już to tylko wojna Ukrainy z Rosją, ale cywilizowanego świata z terrorystami. Porozmawiamy o tym w Radiu RMF24 punktualnie o godz. 7:00 z Pawłem Solochem, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a obecnie doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy.

Paweł Soloch / Piotr Szydłowski / RMF FM

W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie można się spodziewać, że do Polski przyleci prezydent USA Joe Biden. To on jest liderem koalicji zachodniej, która wspiera Ukrainę. Polska jest również bardzo ważnym partnerem, dlatego można sądzić, że u nas padną ważne słowa, zarówno z ust amerykańskiego przywódcy, ale być może także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Czy to będzie dobry moment na ogłoszenie jeszcze większej pomocy wojskowej? Z tygodnia na tydzień przesuwa się w tej kwestii granica, której wydaje się, że nie da się już przesunąć. Obecnie czerwoną linią jest prawdopodobnie dostarczenie samolotów bojowych, takich jak F-16.

Porozmawiamy też o problemach wewnętrznych Ukrainy, które nie od dziś, ani nie od roku są rakiem wyniszczających ten kraj. Mowa o korupcji, która nawet w czasie wojny ma miejsce.

Paweł Soloch w czwartek w RMF FM i Radiu RMF24!