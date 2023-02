Rocznica wojny w Ukrainie zbliża się wielkimi krokami, a wydarzenia z nią związane dopinane są na ostatni guzik. W Rosji zapewne będzie to dzień podkreślania sukcesów, które rzekomo armia Putina odnosi na Ukrainie. Natomiast Kijów będzie liczył na przełomowe wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie, w nadziei, że wrota z amerykańskim nowoczesnym sprzętem otworzą się znacznie szerzej. Porozmawiamy o tym, co może się wydarzyć w najbliższych dniach i tygodniach. Gościem Tomasza Weryńskiego będzie wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński - punktualnie o 7:00 w Faktach RMF FM i Radiu RMF24.

Paweł Jabłoński / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Głosy ekspertów zdaje się łączyć przewidywanie, że wojna w Ukrainie potrwa dłużej niż się wszystkim wydawało. Zapewne z momentami względnej stabilizacji, ale i dynamicznych akcji ofensywnych z jednej czy drugiej strony. Zachód tymczasem przez ostatnie miesiące liczył, że kolejne rubikony, przekraczane w zakresie pomocy sprzętowej dla Ukrainy, spowodują wyparcie Rosjan na swój teren i w efekcie - koniec wojny. Dorośliśmy jednak do tego że trzeba trzeźwo spojrzeć na trudną sytuację za naszą wschodnią granicą i przygotować się, że wojna, która również jest naszą wojną, będzie się ciągnąć rok, dwa a może i dłużej. A za tym idzie oczywiście konieczność pomagania Ukrainie.

Tu pojawia się pytanie, kiedy zaczniemy dostarczać samoloty bojowe? Kiedy na Ukrainę pojadą pierwsze zachodnie czołgi? Co z rakietami dalekiego zasięgu? A może jest coś jeszcze, o czym Kijów marzy, a o czym jeszcze się nie dyskutuje?

Kluczowe w najbliższych dniach będą słowa Joe Bidena wypowiedziane w Warszawie. Co usłyszymy? Co to będzie oznaczało dla Ukrainy, a co dla Polski?

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w piątek w Radiu RMF24!