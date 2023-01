W poniedziałek rozpoczynają się manewry lotnicze na Białorusi. Oczywiście oprócz armii Aleksandra Łukaszenki weźmie w nich udział również (a może przede wszystkim) wojsko rosyjskie. Co to oznacza dla Białorusi? Czy możliwa jest ofensywa na Kijów? M.in. o tym nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z gen. Tomaszem Drewniakiem – byłym Inspektorem Sił Powietrznych - w Faktach RMF FM i Radiu RMF24 – punktualnie o 7:00.

Gen. Tomasz Drewniak / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Od wielu lat każda aktywność wojskowa po białoruskiej stronie granicy budzi niepokój w Warszawie ze względu na nieobliczalność reżimu. W obliczu brutalnej, czy wręcz barbarzyńskiej napaści Rosjan na Ukrainę, rodzi się pytanie, jak długo Białoruś pozostanie ze swoim wojskiem w stanie zawieszenia. Kiedy skończą się wymówki Aleksandrowi Łukaszence, któremu na pewno nie śpieszy się do wojowania na Ukrainie i umierania za Władimira Putina?

Wiele wskazuje na to, że ten moment nadchodzi, a poniedziałkowe manewry lotnicze mogą być początkiem przygotowań, a być może nawet próbą generalną. Co to oznacza dla Ukrainy, a także dla Polski? Czy mamy się czego obawiać jeśli Białoruś już otwarcie wejdzie do wojny?

Porozmawiamy też o sprzęcie wojskowym, który być może już niedługo pojedzie na Ukrainę. Mowa oczywiście o czołgach zachodniej produkcji. Czy w ślad za tym pójdą też myśliwce?

Generał Tomasz Drewniak w poniedziałek o 7:00 w Faktach RMF FM i Radiu RMF24.