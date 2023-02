Mer Lwowa Andrij Sadowy będzie rozmówcą Bogdana Zalewskiego - najpierw w Faktach o godz. 7:00, a potem w internetowym Radiu RMF24. Nasz dziennikarz połączy się ze Lwowem, aby uzyskać najnowsze informacje na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Mer Lwowa Andrij Sadowy / Łukasz Gągulski / PAP

Cały czas z wielkim niepokojem, ale i nadzieją obserwujemy zaciekły opór, jaki nasi sąsiedzi stawiają barbarzyńskim agresorom wykonującym rozkazy płynące z Kremla. Liczymy też, że coraz bardziej solidarna z Ukrainą postawa państw NATO doprowadzi do pozytywnego przełomu w tej wojnie - nie tylko do odparcia sił rosyjskich, ale do totalnej klęski Rosji i zmiany reżimu w Moskwie na cywilizowany, pokojowo nastawiony rząd.

Dlatego stawiamy pytania:

1. Jaka sytuacja panuje we Lwowie na tle całego obszaru Ukrainy?

2. Jakie dominują nastroje wśród Ukraińców: panuje nadal duch walki czy są jakieś symptomy zwątpienia, osłabienia woli oporu?

3. Jak komentowane są u naszych sąsiadów efekty Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa; jak postrzegana jest rola Polski; jak oceniane są starania prezydenta Andrzeja Dudy podczas kilkudniowej europejskiej ofensywy dyplomatycznej?

4. Jakie nadzieje Ukraina wiąże z wizytą w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena; jakie są oczekiwania w związku ze spotkaniem w Warszawie tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki?

5. Czy możemy się spodziewać w tym czasie w Polsce jakiejś delegacji z Ukrainy? Na jakim szczeblu? Czy możliwe jest przybycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?

6. Ukraina zbojkotuje obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), które zbierze się w Wiedniu w dniach 23-24 lutego. Powód: strona austriacka wydała 61 wiz dla delegacji rosyjskiej. Dlaczego niektóre europejskie państwa prowadzą taką cyniczną grę z agresorem? Jak powinno się traktować takie kraje jak Austria czy Węgry?

7. Przed Ukrainą symboliczny tydzień: najpierw dziewięciolecie Euromajdanu, a później rocznica rosyjskiej inwazji. Jaki scenariusz przewiduje mer Lwowa Andrij Sadowy?

Odpowiedź na te i inne pytania w poniedziałkowy poranek w Radiu RMF FM i RMF24.