"PiS jest partią polskiej wsi" - zapewnia rzecznik tej partii w czasie, gdy nasila się kryzys związany z godzącym w finanse rolników importem produktów rolnych z Ukrainy. Co prawda zniesienie barier celnych wprowadziła Unia Europejska, ale według organizacji rolniczych do niedawna władze lekceważyły ich skargi, a według opozycji, na tym imporcie - kosztem rolników - zarabiały firmy związane z PiS. O to, jak rządząca partia z pomocą państwowych pieniędzy próbuje teraz ratować poparcie na wsi, Michał Zieliński zapyta rzecznika PiS Rafała Bochenka w porannej rozmowie 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24.