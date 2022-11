Na otwarcie wtorkowego programu w internetowym Radiu RMF24 gościem będzie Grzegorz Lato, król strzelców mundialu w 1974 roku, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata, a także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z nim przede wszystkim o szansach reprezentacji Polski na trwającym turnieju w Katarze.

Grzegorz Lato / Łukasz Gągulski / PAP

Wtorkowy gość to człowiek, który strzelił 45 goli w stu meczach reprezentacji Polski, trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata, zdobył złoty i srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Zapytamy go o to, czy piłkarze pod wodzą selekcjonera Czesława Michniewicza są w stanie zostać "czarnym koniem" tego turnieju? Czy ta drużyna jest zdolna do pokonywania takich potęg piłkarskich, jak np. Argentyna? Czy Robert Lewandowski i spółka dadzą sobie radę w trudnych warunkach atmosferycznych? Czy zagramy turniej życia, czy będzie jak zwykle?

Byłego prezesa PZPN zapytamy też o naszego najbliższego rywala, czyli reprezentację Meksyku. Tak się fantastycznie składa, że Grzegorz Lato w swojej karierze zasmakował meksykańskiej piłki. Występował w drużynie Atlante FC i strzelił nawet 16 bramek. Co myśli o Meksykanach? Czy biało-czerwoni powinni z dużą uwagą podejść do tej reprezentacji, czy jednak bez kompleksów pójść po zwycięstwo jak po swoje?

Grzegorz Lato we wtorkowy poranek w Radiu RMF24!