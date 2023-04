Gościem piątkowej rozmowy 7 pytań o 7:07 będzie generał Jarosław Kraszewski. Z wojskowym porozmawiamy o znalezionym lesie pod Bydgoszczą szczątków pocisku powietrze-ziemia oraz obecnej sytuacji w Ukrainie.

Generał Jarosław Kraszewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

O czym świadczy odnalezienie w lesie pod Bydgoszczą szczątków pocisku powietrze-ziemia ? Jeśli to pozostałość po testach systemów obrony powietrznej, to mamy do czynienia ze zwykłą pomyłką, czy kompromitacją i poważnym błędem? Kto powinien odpowiedzieć za to, że taki obiekt znalazł się daleko poza poligonem wojskowym? Między innymi te pytania Paweł Balinowski zada generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu.

Podczas rozmowy pojawią się też wątki dotyczące obecnej sytuacji na froncie w Ukrainie. Zastanowimy się m.in. na temat tego, kiedy można się spodziewać kontrofensywy ze strony ukraińskiej armii.

Na rozmowę z generałem Jarosławem Kraszewskim zapraszamy o godzinie 7:00 do Faktów RMF FM i internetowego Radia RMF24.