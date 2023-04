Ile pieniędzy odebrała już Unia Polsce? Czy nasz kraj jest gotowy, by ponieść koszty tworzenia "najsilniejszej armii w Europie" plus wydatki związane z wydłużającą się wyborczą kiełbasą? Jaka jest przyszłość Europy, skoro na jej zachodzie mówi się, że USA próbują ją zwasalizować, a na wschodzie, że bez Ameryki Europę zwasalizowałyby Niemcy połączone sojuszem z Rosją? Takie pytania m.in. padną w porannej rozmowie 7 pytań o 7:07, której gościem będzie eurodeputowany Janusz Lewandowski.

Janusz Lewandowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Komisja Europejska puściła znów w ruch zegar odmierzający karę za to, że Warszawa nie dostosowała się do unijnych wymagań w sprawie zmian w polskim sądownictwie. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, skoro wymagane zmiany prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, komisja postanowiła odwiesić kary i wkrótce polski rząd powinien się spodziewać pomniejszonych przelewów z Unii i to w sumie o 700 mln zł. Janusza Lewandowskiego, byłego unijnego komisarza zajmującego się budżetem, kiedyś bliskiego współpracownika Donalda Tuska, zapytamy w porannej rozmowie 7 pytań o 7:07, czy Bruksela nie jest aby zbyt surowa dla Polski.

Nie dość, że zegar z karami znów ruszył i potrąci milion euro dziennie, to odwołanie polskiego rządu ma być rozpatrzone dopiero w przyszłym roku. Do tego wciąż nie widać na horyzoncie pieniędzy z funduszu odbudowy. W sumie to już dużo pieniędzy. Ile? Co mogłyby zmienić i w czym pomóc? Takie pytania nasz dziennikarz zada swojemu rozmówcy.

Przy tej okazji zapyta też o stan finansów polskiego państwa i o to czy inflacja nie jest aby dość wygodnym zjawiskiem dla rządzących. Zajmiemy się także festiwalem przedwyborczych obietnic, wśród których wyróżnia się oferta "babciowego" złożona wyborcom przez Donalda Tuska.

Michał Zieliński spróbuje się też dowiedzieć, czy zdaniem doświadczonego europosła i byłego komisarza są szanse na ograniczenie albo zmodyfikowanie zasad bezcłowego importu żywności z Ukrainy do Unii i co myśli o propozycji ministra rolnictwa opisanej we wtorkowej rozmowie 7 pytań o 7:07, by w nowej formule sprowadzać tylko tyle żywności z Ukrainy, na ile pozwala zapotrzebowanie w poszczególnych krajach.