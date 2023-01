Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Faktach o 7:00 w RMF FM a potem odpowie na 7 pytań o 7:07 w internetowym radiu RMF24. Tematem rozmowy będzie spór o płace i przepisy dotyczące wyższych kwalifikacji.

Zofia Małas / Paweł Supernak / PAP

"Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz" - mówi przysłowie. W przypadku pielęgniarek miało być podobnie: "kształć się, kształć, gdy masz studia, szef w szpitalu wyższą pensję ci da". Praktyka w szpitalnych placówkach wskazuje, że jest inaczej. Jest grupa najlepiej wykształconych pań pracujących w tym zawodzie, która uważa się za ofiary finansowej dyskryminacji. Zamiast lepszej płacy, którą gwarantuje im ustawa, dostały "propozycję nie do odrzucenia" - wypowiedzenia zmieniające stanowisko pracy i obniżające wynagrodzenia.

Na początku stycznia Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie poinformował związki zawodowe o wypowiedzeniu umówi 138 pielęgniarkom i dwóm położnym. Szpital likwiduje bowiem najwyższe stanowiska, czyli "starszego asystenta pielęgniarstwa" i "starszego asystenta położnictwa". Zmiana wynika z przepisów, które weszły w życie w ubiegłym roku. Zakładały rozróżnienie zarobków między pielęgniarkami i położnymi w zależności od ich kwalifikacji. Dyrekcja szpitala przekonuje, że pieniędzy na podwyżki nie ma i stąd zwolnienia.

Co znaczy ta zmiana zawodowej pozycji ze "starszej asystentki pielęgniarstwa" na "starszą pielęgniarkę"? Co jest źródłem sporu? Jaką rolę odgrywa w nim ustawa? Czy to niejasne przepisy pozwalają dyrektorom na interpretację niekorzystną dla białego personelu? Czy szefowie placówek borykając się z brakiem pieniędzy bezwzględnie wykorzystują ustawowe narzędzie? Czy to sądy będą teraz rozstrzygać, kto ma rację? Czy też prawodawcy powinni poprawić ustawowe zapisy? Czym się różni wykształcenie "posiadane" od "wymaganego"?

Odpowiedzi na te i inne pytania padną w piątek po 7:00 w radiu RMF FM oraz w internetowej stacji RMF24.