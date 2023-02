Marek Suski - wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość - będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Faktach o 7:00, a potem w internetowym radiu RMF24.

Marek Suski / Archiwum RMF FM

Suski to jeden z najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy, od lat bliski współpracownik prezesa Jarosława Kaczyńskiego, współtwórca PiS, a wcześniej Porozumienia Centrum, dlatego nasz dziennikarz spróbuje dowiedzieć się szczegółów poniedziałkowego spotkania kierownictwa partii rządzącej. Z pierwszych informacji wynika, że liderzy mają dyskutować m.in. na temat zbliżającej się kampanii wyborczej.

Jakie duże mają obawy przed utratą władzy na rzecz opozycji? Czy poseł Suski niepokoi się wynikami sondaży, które świadczą o takiej powyborczej perspektywie? Czy w związku z tym PiS skrywa jakieś asy w rękawie? Czy będzie to kampania negatywna, szykowane są próby dyskredytacji rywali? Czy pozytywna - nowe programy pomocowe, tarcze i regulacje cen, czyli kolejne ukłony w stronę elektoratu?



A jak się układają przedwyborcze relacje między PiS a koalicjantem z Solidarnej Polski wokół sporów o energetykę i praworządność z Unią Europejską w tle?

Ważnym tematem rozmowy w RMF FM i RMF24 będzie tzw. nowela ustawy wiatrakowej. Marek Suski jest przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Zgłosił poprawkę zmieniającą minimalną odległość dla farm wiatrowych od najbliższych zabudowań mieszkalnych z 500 do 700 metrów. Ten dystans ma wprawdzie dotyczyć tylko zabudowań mieszkalnych, a nie gospodarczych, mimo to zmiana ta wywołała falę krytyki. Po pierwsze: z powodu treści zapisu, zdaniem przedstawicieli branży energetyki wiatrowej ograniczającego jej rozwój. Po drugie: formy, w jakiej korekta została zgłoszona, bo to była kartka z odręcznym pismem, "brudnopis", poprawka z "poprawkami" napisanymi "na kolanie".



Kluczowe pytanie dotyczy jednak unijnego kryterium zmiany przepisów. Liberalizacja ustawy wiatrakowej jest bowiem jednym z najważniejszych warunków stawianych przez Brukselę, by Polska mogła dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.



A jak poseł Marek Suski ocenia szanse na przyjęcie innego "kamienia milowego" - nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Czy Sejm faktycznie odrzuci wszystkie poprawki Senatu? Czy nie ma obaw, że nowela w tej wersji będzie niezgodna z konstytucją? Jak zachowa się prezydent Andrzej Duda, broniący własnych prerogatyw w wymiarze sprawiedliwości? I jaki będzie unijny finał tej epopei?

Zapraszamy na "7 pytań o 7:07"!