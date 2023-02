Paweł Łatuszka, były białoruski minister kultury, przed laty ambasador Białorusi w Polsce, krytyk reżimu Aleksandra Łukaszenki, popierający opozycję w swoim kraju będzie gościem Bogdana Zalewskiego. Rozmowa rozpocznie się w Faktach o 7:00 i będzie kontynuowana wyłącznie w internetowym radiu RMF24. Tematyka będzie krążyła wokół rosnącego napięcia na linii Warszawa-Mińsk.

1. Z jakiego powodu władze Białorusi tak utwardziły relacje z Polską? Dlaczego z taką bezwzględnością sądy w tym kraju skazują Polaków? Dlaczego bez pardonu potraktowano działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta? Czy to rodzaj prowokacji, z wyraźnym celem wywołania ostrej odpowiedzi ze strony Polski?

2. Do czego mogą doprowadzić dyplomatyczne gesty: wezwanie polskiego charge d'affaires przez białoruskie MSZ w odpowiedzi na wezwanie charge d'affaires ambasady Białorusi w Polsce?

3. Jakie mogą być skutki zawieszenia do odwołania ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego? Czy to faktycznie - jak twierdzą przedstawiciele naszego rządu - "opcja atomowa i sygnał, że Polska może całkowicie odciąć Białoruś od Zachodu?

4. Czy Polska ma jeszcze inne narzędzia skutecznego nacisku na reżim w Mińsku? Czy wszystkie możliwości zostały wykorzystane? Jak wygląda koordynacja działań wymierzonych w Łukaszenkę i jego ludzi w ramach Unii Europejskiej?

5. Jakie są perspektywy dalszego funkcjonowania białoruskiej opozycji? Czy totalitarne białoruskie władze spacyfikowały ruch oporu w kraju? Jaki jest los przeciwników dyktatury? Czy jest jakakolwiek szansa na upadek uzurpatora? Jaka jest teraz pozycja Swiatłany Cichanouskiej? Kandydatka w wyborach prezydenckich wystąpiła z propolskim przesłaniem w Senacie w Warszawie.

6. Jak wyglądają relacje Mińska z Moskwą? Czy Łukaszenka ma jakikolwiek margines swobody? Czy też całkiem podporządkował się satrapie z Kremla wedle zasady "ruki pa szwam"? "Ręce wzdłuż szwów spodni" to rosyjskie określenie postawy zasadniczej, stawania na baczność przed przełożonym. Czy Łukaszenka już tylko salutuje Putinowi? Czy Białoruś to rodzaj państwa upadłego, które Rosja wykorzysta do końca jako wojenne zaplecze przeciwko Ukrainie?

7. Jak wygląda białoruskie życie kulturalne? Gdzie rozwija się autentyczna literatura czy teatr? Czy twórczość w języku białoruskim może w miarę swobodnie rozkwitać nad Niemnem? Czy puls prawdziwej kultury bije już tylko na emigracji? (Pytanie do byłego ministra kultury, byłego dyrektora teatru w Mińsku, autora wierszy.)