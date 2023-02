Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki będzie gościem Bogdana Zalewskiego - najpierw w Faktach o 7:00, a potem w internetowym radiu RMF24. Rozmowa będzie dotyczyła wojny z Rosją, uzbrojenia, dyplomacji, ruchów na światowej szachownicy, wewnętrznych politycznych gier u naszych sąsiadów, sytuacji humanitarnej oraz relacji polsko-ukraińskich.

Bartosz Cichocki / Archiwum RMF FM

1. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zamierza pod koniec tego miesiąca odwiedzić Polskę przy okazji rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Atak nastąpił 24 lutego 2022 roku. Co może przynieść wizyta lidera światowego mocarstwa w tym symbolicznym czasie?

2. Znacząca data z przeszłości to jedno, ważniejsze są obawy związane z przyszłością. W najbliższych tygodniach Rosja może rozpocząć nową ofensywę na terytorium Ukrainy. Czy Zachód powinien dać jeszcze wyraźniejszy sygnał agresorowi z Kremla, że realizacja takiego scenariusza to misja samobójcza, bo napotka na zmasowany opór?

3. A pomoc militarna? Nagłośniona "koalicja czołgowa", "pancerna pięść"? Czy zapowiedzi dostarczenia Ukraińcom abramsów, leopardów i czołgów Leclerc zostaną faktycznie zrealizowane? Czy tempo i skala dostaw będzie adekwatna do sytuacji na froncie? Jak wygląda sprawa wsparcia w lotnictwie? Co z myśliwcami? Czy Zachód "uskrzydli" Ukrainę, by mogła odeprzeć nową rosyjską nawałę i odzyskać stracone tereny?

4. Jak wygląda rozkład sił na geopolitycznej mapie świata? Na llu sojuszników tak naprawdę może liczyć Ukraina, a kto wspiera Rosję? Czy podziały są czytelne? Czy też biegną często w poprzek, bo także w krajach Unii Europejskiej i NATO Kreml może liczyć na "swoich" ludzi?

5. Co się dzieje na szczytach ukraińskich władz? O czym świadczą zagadkowe ruchy w resortach siłowych? Jak interpretować zamieszanie wokół ministra obrony Ołeksija Reznikowa? Co znaczą roszady szefów obwodów? Czy korupcja jest poważnym problemem w Ukrainie?

6. Jak wygląda życie zwykłych ludzi za naszą wschodnią granicą? W jak wielkim kryzysie ekonomicznym pogrążony jest kraj naszych sąsiadów? Jaka jest różnica między codziennym funkcjonowaniem metropolii takich jak Kijów, a trudami egzystencji w małych miastach i wioskach? Czy zima roku 2023 jest najgorszym okresem od wielu lat? Ile trzeba włożyć wysiłku, by podnieść Ukrainę z ruin?

7. Czy relacje polsko-ukraińskie są nadal wzorcowe? Jakie na tym idyllicznym obrazie pojawiają się rysy? Czy są sprawy, które stanowią zarzewie sporów w stosunkach Warszawy z Kijowem? Jak konkurencja zbożowa zagraża na przykład stosunkom między Polakami a Ukraińcami? Czy to jest problem realny? Czy też sztucznie nagłaśniany, wyolbrzymiany?

Odpowiedzi na te i inne pytania padną po 7:00 w radiu RMF FM oraz w internetowej stacji RMF24.