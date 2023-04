Rolnicy grożą kolejnymi protestami. W środę mają blokować szerokotorową linię kolejową z Ukrainy, którą transportowane jest do Polski zboże. Nowy minister rolnictwa w ubiegłym tygodniu ogłosił porozumienie ze swoim odpowiednikiem z Ukrainy, które ma zapewnić wstrzymanie sprzedaży ukraińskiego zboża w Polski i zapowiedział pilny wywóz nadmiaru ziarna z kraju, ale rolnicy żądają dowodów w postaci dokumentów ze szczegółowymi rozwiązaniami. Kiedy będą te dokumenty? Co dalej z importem produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej? O to w porannej rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 będziemy pytać ministra rolnictwa Roberta Telusa.