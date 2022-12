Na otwarcie poniedziałkowego programu w internetowym Radiu RMF24 gościem będzie były szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, arbiter piłkarski, który sędziował na mistrzostwach świata, a także na mistrzostwach Europy i na igrzyskach olimpijskich. Do niedzieli 18 grudnia był jedynym polskim arbitrem, który sędziował podczas meczu finałowego na mundialu jako sędzia liniowy.

W niedzielę, kiedy Argentyna zdobywała po 32 latach najważniejsze trofeum w piłce nożnej, historia zatoczyła koło - historia rodziny Listkiewiczów. A to dlatego, ponieważ w finale katarskiego mundialu znów na bokach boiska stanął człowiek o nazwisku naszego poniedziałkowego gościa. To syn Michała Listkiewicza - Tomasz. Taka historia jeszcze się nie wydarzyła na świecie, a jest tak samo piękna, jak i sam wybór Szymona Marciniaka na sędziego głównego. Cały zespół sędziowski ma biało-czerwone serce, zatem dla nas Polaków to też powód do satysfakcji.

Zapytamy m.in. o to, jak to jest przez ponad dwie godziny podejmować bardzo trudne decyzje w najważniejszym meczu czterolecia pośród gigantów futbolu. Bo tylko tacy docierają do finału.

Porozmawiamy też o samym turnieju w Katarze, o poziomie sportowym i organizacyjnym, a także o wyczynach orłów Czesława Michniewicza.

