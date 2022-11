Na otwarcie czwartkowego programu w internetowym Radiu RMF24 gościem będzie były prezydent RP Bronisław Komorowski. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z nim m.in. o prowokacji rosyjskich komików z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a także o sytuacji w Ukrainie.

Bronisław Komorowski / Jakub Rutka / RMF FM

To już druga taka sytuacja, kiedy urzędujący prezydent daje się nabrać rosyjskim żartownisiom. Tym razem Andrzej Duda myślał, że rozmawia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Na szczęście nie doszło do kompromitacji, ale zdecydowanie nie powinno dochodzić do takich sytuacji, ponieważ znów zagraniczne media naśmiewają się z głowy naszego państwa. Dlaczego kolejny raz to się zdarzyło? Kto zawinił i kto powinien za to odpowiedzieć? Jak wyglądają procedury w przypadku takich rozmów? O to zapytamy naszego czwartkowego gościa.

Poruszymy też temat ukraińsko-rosyjski, ponieważ na naszych wschodnich sąsiadów znów spadły rakiety Kremla. Rośnie liczba ofiar, a system energetyczny dostaje kolejne poważne ciosy. Czy były prezydent Bronisław Komorowski wierzy z rychłe zakończenie wojny? Czy Ukraina powinna pójść na ustępstwa w zamian za pokój? Jaki plan na ten konflikt ma Zachód?

Bronisław Komorowski w czwartek w Radiu RMF24!