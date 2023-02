Wydaje się, że Aleksander Łukaszenka robi co może, żeby jego żołnierze nie musieli ginąć na Ukrainie, ale już sama Białoruś de facto bierze udział w napaści, której przewodzącym jest Rosja. To z terenu Białorusi startują samoloty bojowe, rakiety, a także lawina propagandy, która celuje nie tylko w Ukraińców. Jeden z samolotów, który był niezwykle ważny, już prawdopodobnie nie poleci, ponieważ nieoficjalnie mówi się, że białoruscy partyzanci odesłali samolot wczesnego ostrzegania A-50 na zasłużoną emeryturę, którą spędzi zapewne w przytulnym muzeum lotnictwa. Gościem Tomasza Weryńskiego w Faktach RMF FM o 7:00 oraz internetowym Radiu RMF24 będzie prezes Fundacji Dom Białoruski, opozycjonista Aleś Zarembiuk.

Aleś Zarembiuk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Zapytamy o to, jaka grupa zawiązała się w Białorusi, jakie ma cele i czy takie akcje jak ta za samolotem A-50 - jeśli ona faktycznie miała miejsce - będą powtarzane. Żeby zrozumieć co prawdopodobnie wydarzyło się w wojskowej bazie lotniczej w Moczuliszczach, trzeba mówić o pieniądzach. Niemal 1,5 miliarda złotych kosztuje wspomniana maszyna, która została na tyle skutecznie uszkodzona, że już nie wzbije się w powietrze. Najbardziej wiarygodne źródła podają, że tych maszyn Rosja ma zaledwie 10. W czasach wojny to samolot bezcenny. Naszego gościa zapytamy też, jakie mogą być konsekwencje takiej działalności białoruskich partyzantów.

Porozmawiamy również o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, ale także na ukraińsko-białoruskiej. Ukraińcy szykują potężne umocnienia na wypadek, gdyby z tego kierunku nadeszła ofensywa.

Aleś Zarembiuk we wtorek w RMF FM i Radiu RMF24!