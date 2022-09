Siedem pytań o 7:07: na otwarcie wtorkowego programu w internetowym radiu RMF24 gościem będzie europoseł Adam Bielan. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta o zagadkowe słowa prezesa PiS, a także o reparacje wojenne oraz pieniądze z KPO. Również o to, jaki los czeka byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził ostatnio, że kary nie unikają ludzie z partii rządzącej, a w jednym przypadku "człowieka kosztowało to życie". Kogo miał na myśli? Co to właściwie oznacza? Czy to jakieś przedwyborcze czerwone, ostrzegawcze światło dla polityków Zjednoczonej Prawicy, aby do głowy nie przychodziły im akty nielojalności? Wszak przy Nowogrodzkiej w Warszawie całkiem sprawnie analizują ostatnie sondaże, które nie wypadają zbyt optymistycznie.

Adama Bielana zapytamy także o to, kiedy pieniądze z KPO zasilą polski budżet. A może takie środki nigdy do nas nie trafią, ponieważ Zjednoczona Prawica musiałaby zrobić zbyt wiele kroków wstecz w różnych obszarach zmian. jakie zaszły w trakcie siedmiu lat jej rządzenia?

M.in. te pytania padną o 7:07 w Radiu RMF24!