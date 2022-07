"Ten pomysł urodził się w głowie Igi w marcu. Iga chciała coś takiego zorganizować. To jest jej event, ona bezpośrednia lobbowała za tym, żeby to zrobić i to tak miało wyglądało" - tak o planowanym na 23 lipca meczu charytatywnym mówił Tomasz Świątek, ojciec Igi, który był gościem Pawła Pawłowskiego w Rozmowie w południe w RMF FM. Świątek mówił również m.in. o tym, czy Iga będzie miała możliwość wzięcia udziału w pierwszym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie oraz o wakacjach tenisistki.