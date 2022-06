Paweł Szramka nie widzi się już w dotychczasowych parlamentarnych ramach. Wyszedł z koła Polskie Sprawy. Zajmie się sprawami polskimi jako poseł niezrzeszony. Polityk nie ukrywa, że jego decyzja to wyraz protestu po dołączeniu do rządu szefowej Polskich Spraw - Agnieszki Ścigaj. Tak więc reakcją na wejście polityczki, było wyjście polityka. Akcja-reakcja. Input-output. Jednak to tylko schemat. Rysunek techniczny. Paweł Szramka jest z wykształcenia logistykiem.