Władimir Putin bardzo rzadko wybiera się ostatnio poza granice Rosji. Od czasu nastania pandemii spotkał się tylko z Joe Bidenem w Genewie, z Xi Jinpingiem w Pekinie i z Narendrą Modim w New Delhi. Nie licząc rozmów z przywódcami USA, Chin i Indii oraz niedawnego wyjazdu do Tadżykistanu i Turkmenistanu prezydent Rosji nie ruszał się z kraju. Co skłania go więc teraz do wyjazdu do Teheranu?

Co skłania Władimira Putina do wyjazdu do Teheranu? Zapytamy o wspólne interesy Rosji i Iranu oraz o to co w Teheranie będzie robić przywódca Turcji, kraju NATO, który dostarcza drony bojowe Ukrainie i który wspiera inną niż Moskwa i Teheran stronę konfliktu w Syrii. Padnie też pytanie, czy wobec planów zacieśniania stosunków Iranu z Rosją, Polska może utrzymać poprawne stosunki z tym krajem. Padnie też pytanie zasadniczej natury: czy zainteresowanie zarówno Iranu, jak i Turcji, ale też Arabii Saudyjskiej przystąpieniem do grupy BRICS, wraz z Chinami, Rosją i Indiami oznacza, że coraz więcej wschodzących potęg odwraca się od Zachodu i czy w związku z tym następująca krótko po bliskowschodniej wyprawie Joe Bidena podróż Władimira Putina do Iranu nie jest symbolicznym wyzwaniem dla Ameryki rzucanym przez Kreml.

