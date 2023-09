Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę o godzinie 8:30 będzie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Szef MS Zbigniew Ziobro / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Czy to, co wiemy dziś o "aferze wizowej", to dopiero wierzchołek góry lodowe i śledztwo prokuratury w tej sprawie nabierze tempa?

Jak będą wyglądały wyborcze i powyborcze układanki? Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny - koalicja z Konfederacją czy przyspieszone wybory?

Między innymi o to zapytamy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który w sobotę będzie Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Zapraszamy o 8.30 do RMF FM i RMF24.PL!