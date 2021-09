Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie kary za niezaprzestanie wydobycia węgla w Turowie. Jak informowaliśmy premier Morawiecki zrezygnował z wyjazdu do Budapesztu na szczyt demograficzny, by uniknąć spotkania z premierem Czech Andrejem Babiszem. W Pradze trwają „rozmowy ostatniej szansy”. Naszego gościa zapytamy o możliwe rozwiązania tej sytuacji. Czy w razie fiaska Polskę stać na to, aby płacić pół miliona euro za każdy dzień pracy Turowa?

REKLAMA