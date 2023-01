Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, z którym porozmawiamy m.in. o szansach na wspólną listę opozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Czy to już koniec szans na wspólną listę opozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych? Do kogo dziś najbliżej Polskiemu Stronnictwu Ludowemu - do swego byłego koalicjanta, Donalda Tuska i jego Platformy Obywatelskiej, do Szymona Hołowni, a może Michała Kołodziejczaka i AgroUnii? Jak idą rozmowy w sprawie odnowienia tzw. Paktu Senackiego, który w poprzednich wyborach dał opozycji większość w izbie wyższej? O tym wszystkim Krzysztof Ziemiec porozmawia ze swoim sobotnim gościem, prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Szef ludowców usłyszy ponadto pytanie o projekt ustawy, która ma powołać nową komisję weryfikacyjną do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022. Czy PSL planuje wziąć udział w jej pracach?

Tematem jutrzejszej rozmowy z cyklu "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM" będzie też Krajowy Plan Odbudowy. Czy uchwalona przez tygodniem nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, a także zmiany w tzw. ustawie wiatrakowej, którymi Sejm ma się zająć za kilka dni, wystarczą do odblokowania unijnych funduszy dla Polski?

Zapraszamy do tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych!