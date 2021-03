"Spędzimy Święta Wielkanocne w gronie najbliższych. Jak chodzi o święcenie koszyczka, to w zeszłym roku mogliśmy bez tego przeżyć i patrząc na to, co dzieje się z epidemią w tym roku, z żoną też wstrzymamy się. Nie jestem zaszczepiony, nie jestem ozdrowieńcem. Nie mogę ryzykować" – przyznaje szczerze w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

Czy minister rekomenduje Polakom, by w święta zostali w domach? "To powinno się rozstrzygać w sumieniu człowieka. Jeśli ktoś tego bardzo potrzebuje, to powinien pójść (do kościoła - red.). Ja namawiam do pozostania w domu, uczestniczenia w mszy zdalnie, przez telewizor" - dodaje Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Tłumy w kościołach w Niedzielę Palmową? "Liczę na to, że jutrzejsza Niedziela Palmowa będzie testem odpowiedzialności ze strony władz kościelnych. Zobaczymy, co będzie się działo" - mówi, nawiązując do pojawiających się sugestii, by na czas Wielkiego Tygodnia zamknąć kościoły.

Wideo youtube

Minister Niedzielski: Apogeum trzeciej fali w okresie około świątecznym

Minister Niedzielski ujawnił także, że dziś jest 31 757 nowych zakażeń koronawirusem.

"To o 5 tys. więcej niż było tydzień temu. To nieco mniejsza dynamika niż wczoraj. Niestety nie ma tutaj żadnych pozytywnych sygnałów" - podkreślił.

"Trzeba się spodziewać, że apogeum trzeciej fali będzie w okresie około świątecznym" - przyznał. Według ministra, stan jest absolutnie krytyczny.

Nawiązując do obowiązujących od północy nowych obostrzeń, Adam Niedzielski powiedział, że "nie jest to czas, by zastanawiać się, jak obejść regulacje".

Ankieta Jak oceniasz nowe obostrzenia, wprowadzone przez rząd? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak oceniasz nowe obostrzenia, wprowadzone przez rząd? Są niewystarczające, konieczny jest całkowity lockdown 44% Są adekwatne do obecnej sytuacji epidemicznej 13% Są niepotrzebne, wirusa w ten sposób nie zdusimy 39% Nie mam zdania 4%

głosów: 1476

Godzina policyjna w Polsce? Minister Niedzielski zdradza plany rządu

"Jak patrzę na rozwiązania międzynarodowe, dotyczące obostrzeń, które są stosowane u nas w Polsce i za granicą, to jedynym elementem, który odróżnia nas to są zastosowania godzin policyjnych, czyli całkowitego zakazu wychodzenia z domu. To nie zawsze jest stosowane w ramach stanów wyjątkowych" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w Polsce.

"Godzina policyjna w Polsce musiałaby być wprowadzona poprzez ustawę" - dodał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Czy zostanie wprowadzona? "Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze" - odpowiedział minister Niedzielski.

Zwrócił przy tym uwagę na trudną sytuację na Śląsku. "Przygotowujemy plan specjalnej relokacji pacjentów z wykorzystaniem transportu lotniczego, wojskowego do tych regionów, gdzie są jeszcze dostępne łóżka szpitalne. Trzeba działać" - stwierdził.

Czy w takim razie godzina policyjna zostanie wprowadzona na czas Świąt Wielkanocnych w woj. śląskim? "Jeżeli nie będziemy widzieli w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia, że zmieniają się trendy, to będziemy musieli rozważyć takie scenariusze" - przyznał.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.





/ Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.