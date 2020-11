​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o powrocie uczniów do szkół.

Kiedy szkoły otworzą swoje drzwi i jak będzie wyglądała nauka podczas pandemii? Które klasy wrócą do stacjonarnych zajęć jako pierwsze?

Czy ministerstwo wyciągnie konsekwencje wobec rektorów uczelni, które zwalniały studentów na protesty kobiet?

Co to znaczy, że "doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm"?

