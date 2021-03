"Niebezpieczeństwo się zwiększa. Przyczyn musimy upatrywać w sobie samych niestety - to zawsze jest brak odpowiedniego podchodzenia do tej epidemii, może lekceważenie" - mówił w RMF FM prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, pytany o wzrost liczby zakażeń koronawirusem w regionie. "Ja bym bardzo chciał, żeby mandatów nie było w ogóle, natomiast jeżeli będzie sytuacja, gdzie ktoś będzie naruszał dyscyplinę i obowiązujące obostrzenia w sposób absolutnie niewłaściwy, to do tego zostały powołane odpowiednie instytucje, żeby reagować i mandaty nakładać. Wolałbym, żeby takich sytuacji w ogóle nie było. To jest jeden z ostatnich momentów, kiedy można z ogromnym i serdecznym apelem po raz kolejny zaapelować. Dzisiaj nie ma wprost lekarstwa na Covid, najlepszym lekarstwem są w tej chwili ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia interpersonalne, maseczka, dystans - to jest realne lekarstwo i to naprawdę działa" - tłumaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

